Bekanntgabe der besten Schülerzeitungen 2017





Zum 14. Mal wird die Jurysitzung des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder tagen – am 23. und 24. Februar im Brandenburger Landtag in Potsdam. Profijournalisten und -journalistinnen, junge Medienmachende und Medienexperten aus den Länderministerien und den verschiedensten Institutionen der Sonderpreispartner werden an zwei Tagen die besten Schülerzeitungen Deutschlands aus rund 1.900 Einsendungen herausfiltern.

Neben Preisen in sechs Schulformen – von den Grundschulen bis zu den beruflichen Schulen – werden die Schülerzeitungen mit weiteren zehn Sonderpreisen für themenspezifische Beiträge und bestimmte journalistische Stilformen prämiert. Zusätzlich können bis zu sechs Förderpreise an Schülerzeitungen mit besonderem Entwicklungspotenzial verliehen werden. Zum ersten Mal konnten auch Online-Schülerzeitungen beim Wettbewerb eingereicht werden.

Die Sieger des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder werden offiziell am Freitag, 24. Februar, um 12:00 Uhr im Landtag und durch eine Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Gewinner werden in Textform im Laufe des Tages benachrichtigt.