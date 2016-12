Junge Journalistinnen und Journalisten gesucht!

Du hast Interesse an Schülerzeitungen möchtest sehen, wie die besten Schülerredaktionen Deutschlands ihre Zeitung gestalten? Dann hilf uns bei der Jurysitzung des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder.

Diese tagt am 23. und 24. Februar 2016 in Potsdam. Anreisen solltest du am Abend des 22. Februar – am besten nicht zu spät, weil es am 23. Februar morgens früh losgeht. Die Abreise ist am 24. Februar gegen Mittag.

Wenn du Erfahrungen im Medienbereich hast und genau weißt, worauf es bei der journalistischen Arbeit ankommt, dann bist du hier genau richtig. Zusammen mit anderen Medienprofis entscheidest du während der Jurysitzung, welche die besten Schülerzeitungen Deutschlands werden.

Haben die Schülerzeitungen interessante Artikel? Spricht das Layout an? Werden vielfältige und kritische Themen angeschnitten? Diese und ähnliche Fragen kannst du als Jurorin oder Juror individuell für jede Zeitung beantworten. Untereinander verglichen werden nur Schülerzeitungen derselben Schulart (Berufsschule, Förderschule, Grundschule, Gymnasium, Realschule, Hauptschule). Artikel zu besonderen Themen können zusätzlich mit begehrten Sonderpreisen ausgezeichnet werden.

Die Fahrtkosten werden dir gemäß unserer Finanzordnung erstattet. Für Verpflegung und Unterkunft ist gesorgt, damit sich dein Kopf ganz auf das Jurieren konzentrieren können. Die Jurytätigkeit wird außerdem mit einem Zertifikat bestätigt.

Wenn du dich nun angesprochen fühlst, schick deine Bewerbung mit einem kurzen Motivationsschreiben und Lebenslauf bis zum 8. Januar per Mail an Reica unter r.lindner[at]jugendpresse.de. Auch mit Nachfragen kannst du dich gerne melden.