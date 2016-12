Reformationen – damals und heute

2017 jährt sich der legendäre Thesenanschlag von Martin Luther zum 500. Mal. Das wird in Deutschland und weltweit gefeiert. Dieses Jubiläum ist ein guter Anlass, sich an die Reformation des 16. Jahrhunderts und ihre weitreichenden Wirkungen zu erinnern. Es ist aber auch eine Gelegenheit, danach zu fragen, vor welchen Umbrüchen wir heute stehen. Was müsste von Grund auf verändert werden? Was treibt uns um und geht uns unbedingt an? Wofür stehen wir ein? Mit welcher These würde ich gern eine Reformation anstoßen?

Vergeben wird der Preis 2017 zum ersten Mal von der Evangelischen Kirche in Deutschland - Kulturbüro und der Evangelischen Wittenbergstiftung.